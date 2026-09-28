Bağcılar’da aranan 7 şüpheli yakalandı

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 27 Eylül 2026 tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Mahmutbey Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenlendi. Operasyonda, "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma" ve 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçlarından 11 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan M.A. ile "Hırsızlık" ve TCK-191 kapsamında 7 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan S.N. yakalandı. İkamette yapılan aramada 2 tabanca, 20 fişek ve 1 balistik yelek ele geçirildi.

5 ARANAN ŞAHIS DAHA YAKALANDI

İlçe genelinde sürdürülen çalışmalarda ise R.A. (37), "Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması ve Hırsızlık" suçlarından 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalandı. B.G. isimli şüpheli, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan 4 yıl 2 ay; A.T. isimli şüpheli, 23 ayrı "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 4 ay; E.S. (53), "Güveni Kötüye Kullanma ve Dolandırıcılık" suçlarından 13 yıl 9 ay; B.E. (31) ise "Hırsızlık, Mala Zarar Verme ve Kasten Yaralama" suçlarından 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle gözaltına alındı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A., B.G., A.T., E.S. ve B.E., çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. M.A. ve S.N.'nin ise 28 Eylül 2026 tarihinde adli makamlara sevk edileceği bildirildi.