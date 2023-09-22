Bağcılar’da bir kişinin hayatını kaybettiği yangında flaş gelişme! Yakalama kararı

A.K. isimli işçiyi hayattan koparan yangın dün akşam saatlerinde Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir işyerinde çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile yangın kontrol altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangına ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan' soruşturma başlatıldı. Yangın sırasında içeride olan S.K. isimli işçi, soruşturma kapsamında verdiği ifadede, işyerinde çalışırken aniden bir patlamanın olduğunu, kapıya dogru dışarı çıktığını, A.K isimli diğer işçinin ise içeride mahsur kaldığını beyan etti.

FİRARİ İŞYERİ SAHİBİNE YAKALAMA KARARI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yangına ilişkin ifadesi alınan M.G isimli bir şüpheli şahsa adli kontrol tedbiri şartı ve yurtdışına cıkış yasağı getirildi. S.K isimli bir başka şüpheli şahsa da adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilirken firari işyeri sahibi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.