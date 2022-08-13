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Giriş Tarihi: 13.8.2022 09:56

Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı:5 yaralı

Bağcılar'da iki minibüsün çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

DHA
Bağcılar’da iki minibüs çarpıştı:5 yaralı

Kaza, saat 08.00'de Bağcılar Bağlar Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde seyir halinde olan N. A. yönetimindeki 55 ACR 481 plakalı minibüs, ara sokaktan caddeye çıkan ve içinde yolcuların bulunduğu D. A. yönetimindeki 34 LMN 083 plakalı servis minibüsüne çarptı. Savrulan servis minibüsü yol kenarındaki boş alana çıktı. Kazada servisteki 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere götürdü. Kazayı yara almadan atlatan 3 kişi de tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar çekici ile kaldırıldı.

Kazayı gören Yıldırım Deniz, "Servis minibüsü sokaktan çıkıyor diğeri de caddeden gelirken sert bir şekilde vuruyor. Muhtemelen ikisi de süratliydi. Yaralılar var ama durumu ağır olan yok. Burada sık sık kaza oluyor, belediyelerin bu yola bir önlem alması lazım" diye konuştu.

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Bağcılar'da iki minibüs çarpıştı:5 yaralı
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