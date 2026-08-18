Bağcılar’da komşu dehşeti! Gürültü kavgası kanlı bitti: Gözü dönmüş adam kurşun yağdırıp...

KAYINBABA VE DAMAT KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Silah seslerini duyan Berber'in damadı Kemal Yıldırım da apartmana çıktı. Tekdemir, Yıldırım'a da ateş etti. Göğsünden vurulan Bilal Berber ile başından ve sırtından yaralanan Kemal Yıldırım kanlar içinde yere yığıldı.