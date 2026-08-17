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Giriş Tarihi: 17.08.2026 22:37

Bağcılar’da komşular arasındaki kavgada kan aktı! 4 yaralı!

Bağcılar'da komşular arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, 3 kişi tüfekle vuruldu, 1 kişi ise bıçakla yaralandı.

DHA Yaşam
Bağcılar’da komşular arasındaki kavgada kan aktı! 4 yaralı!
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Olay, Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.

TÜFEKLE AÇTIĞI ATEŞTE 3 KİŞİ VURULDU

Evinden tüfek alıp geri dönen şüpheli, çevreye rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi olayda kullandığı tüfekle birlikte gözaltına aldı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#BAĞCILAR

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Bağcılar’da komşular arasındaki kavgada kan aktı! 4 yaralı!
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