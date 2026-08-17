Bağcılar’da komşular arasındaki kavgada kan aktı! 4 yaralı!

Olay, Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.