Bağcılar’da komşular arasındaki kavgada kan aktı! 4 yaralı!

Olay, Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki komşu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, bıçakla komşusunu yaraladı ve ardından evine gitti.
TÜFEKLE AÇTIĞI ATEŞTE 3 KİŞİ VURULDU
Evinden tüfek alıp geri dönen şüpheli, çevreye rastgele ateş açarak 3 kişiyi daha yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandıkları belirlenen 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.