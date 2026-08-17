Bağcılar’da şüpheli ölüm! Haber alamadığı eniştesini çalıştığı kamyonda ölü buldu

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kamyonun kapısının kilitli olması üzerine camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.