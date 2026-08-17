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Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:44

Bağcılar'da şüpheli ölüm! Haber alamadığı eniştesini çalıştığı kamyonda ölü buldu

Bağcılar'da eniştesi Tevfik İçinan’dan (59) haber alamayan H.C. (49), park halindeki kamyonu kontrol etti. Camı kırarak kamyonun içine giren H.C., eniştesini ölü buldu. İçinan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

DHA Yaşam
Bağcılar’da şüpheli ölüm! Haber alamadığı eniştesini çalıştığı kamyonda ölü buldu
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Olay, sabah saatlerinde Mahmutbey Mahallesi İstoç Ticaret Merkezi 2442. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, her gün kahvaltıya gelen eniştesi Tevfik İçinan'ın gelmemesi üzerine şüphelenen H.C. (49), şoförlüğünü yaptığı kamyonu kontrol etmek istedi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Kamyonun kapısının kilitli olması üzerine camı kırarak araca giren H.C., eniştesini hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tevfik İçinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

CENAZESİ ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Kamyonda yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından İçinan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Haber Girişi Ğmmügülsüm Yiğit - Editör
#BAĞCILAR

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Bağcılar'da şüpheli ölüm! Haber alamadığı eniştesini çalıştığı kamyonda ölü buldu
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