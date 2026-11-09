Bağcılar’ın çehresi yeşil alanlarla değişiyor

Bağcılar Belediyesi, ilçede yeşil alanları artırmak ve vatandaşlara yeni sosyal yaşam alanları kazandırmak amacıyla Millet Bahçesi ve Mahalle Bahçesi projelerini sürdürüyor. Özellikle atıl durumdaki alanları yeniden düzenleyerek ilçe sakinlerinin kullanımına sunulmasıyla Bağcılar'ın çehresinin değiştirilmesi hedefleniyor. Her yaştan vatandaşın dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sevdikleriyle vakit geçirebileceği alanlar, ilçenin sosyal yaşamına da katkı sağlıyor.

38 MAHALLE BAHÇESİ HİZMETE SUNULDU

İlçedeki uygun alanların yeşil yaşam alanlarına dönüştürerek vatandaşların hizmetine sunuyor. Belirlenen noktalarda planlama ve altyapı çalışmalarının ardından zemin düzenlemesi yapılıyor. Ardından çim serimi gerçekleştiriliyor; ağaç ve çiçekler dikilerek alanlar yeşillendiriliyor. Bank, masa ve kamelyalardan oluşan oturma gruplarının yerleştirilmesiyle Mahalle Bahçeleri kullanıma hazır hâle getiriliyor. Bugüne kadar 38 Mahalle Bahçesi hizmete sunulurken bu sayının 100'e çıkarılması hedefliyor. Vatandaşlardan gelen talepler de değerlendirilerek uygun alanlarda yeni Mahalle Bahçelerinin oluşturulması planlanıyor.

YENİ MİLLET BAHÇELERİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bağcılar'da yeşil yaşam alanlarını artırmak amacıyla Göztepe, Fevzi Çakmak, Kirazlı ve 15 Temmuz mahallelerinde yeni Millet Bahçesi projeleri üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bu projelerle vatandaşların dinlenebileceği, spor yapabileceği ve sosyal etkinliklere katılabileceği yeni alanların oluşturulması amaçlanıyor.

KASIM AYI İÇERİSİNDE AÇILIYOR

Yapımı devam eden Göztepe Millet Bahçesi, 10 bin metrekarelik alan üzerine kuruluyor. Projede Bağ Kafe, çocuk oyun alanı, çok amaçlı spor sahası, koşu parkuru, patipark ve dinlenme alanları yer alıyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bahçenin Kasım ayı içinde vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

DÖKÜMCÜLER MİLLET BAHÇESİ ÇOK YÖNLÜ KULLANIM İMKÂNI SUNACAK

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde hayata geçirilecek Dökümcüler Millet Bahçesi ise 21 bin metrekarelik alanıyla ilçenin önemli yeşil yaşam alanlarından biri olacak. Projede sosyal tesis, yürüyüş yolları, rekreasyon alanları, spor alanları ve kamelyalar bulunacak. Diğer Millet Bahçelerinden farklı olarak etüt merkezine de ev sahipliği yapacak projeyle öğrencilerin ders çalışabileceği bir ortam oluşturulacak. Böylece alan, hem dinlenmek ve spor yapmak isteyen vatandaşlara hem de ders çalışabilecekleri bir mekâna ihtiyaç duyan öğrencilere hizmet verecek.

"1 METREKARE ALAN BİLE ÇOK KIYMETLİ"

Bağcılar'da vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Millet ve Mahalle Bahçelerimizle komşularımızın nefes alabileceği, sosyalleşebileceği ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirebileceği yaşam alanları oluşturuyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropolde, özellikle nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar'ımızda her alanı en verimli şekilde değerlendirmeye gayret ediyoruz. Bizim için 1 metrekarelik alan bile çok kıymetli. Bu alanları yeşillendirerek komşularımızın kullanımına sunmak istiyoruz. Bu amaçla hem Mahalle Bahçelerimizin hem de Millet Bahçelerimizin sayısını artırıyoruz. İnşallah Millet Bahçesi sayımızı 5'e, Mahalle Bahçesi sayımızı ise 100'e çıkarmayı hedefliyoruz. İlçemizi yeşile bürüyen bu alanlarla Bağcılar'ımızın çehresi değişiyor, daha estetik ve modern bir görünüme kavuşuyor. Projelerimiz tamamlandığında komşularımız için daha yaşanabilir bir Bağcılar ortaya çıkacak" dedi.