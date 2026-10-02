Bağdat Caddesi’nde ikiz kardeşler devrilen panonun altında kalmıştı! Dehşet anları kamerada...

Olay, 28 Eylül pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İKİZ KARDEŞLER YARALANDI

Kazaya ilişki yeni detaylar da ortaya çıkıtı. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen ikiz kardeşler, Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A.'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ikiz kardeşler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan ikiz kardeşlerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.