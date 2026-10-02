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Giriş Tarihi: 2.10.2026 14:53

Bağdat Caddesi'nde ikiz kardeşler devrilen panonun altında kalmıştı! Dehşet anları kamerada...

İstanbul Kadıköy’de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen 2 kadının üzerine devrildi. 2 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı. Yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavileri devam ederken, o anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Bağdat Caddesi’nde ikiz kardeşler devrilen panonun altında kalmıştı! Dehşet anları kamerada...
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Olay, 28 Eylül pazartesi günü saat 14.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen 2 kişinin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İKİZ KARDEŞLER YARALANDI

Kazaya ilişki yeni detaylar da ortaya çıkıtı. Caddede devam eden bir inşaatın dış koruma kaplaması henüz bilinmeyen bir nedenle kaldırımda yürüyen ikiz kardeşler, Zeynep A. ve emekli öğretmen Ayfer A.'nın üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ikiz kardeşler sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan ikiz kardeşlerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

İnşaat dış koruma kaplamasının devrilerek ikiz kardeşlerin yaralandığı kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yayaların kaldırımda yürüdüğü sırada inşaatın koruma panosunun devrildiği anlar görülüyor.

Görüntülerde 2 kişinin kaplamanın altında kaldığı anlar da yer alıyor.

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Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #KADIKÖY #BAĞDAT CADDESİ

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Bağdat Caddesi'nde ikiz kardeşler devrilen panonun altında kalmıştı! Dehşet anları kamerada...
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