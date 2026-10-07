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Giriş Tarihi: 7.10.2026

Bağımlı gençlerin hayatını değiştirdi

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Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Bağımlı gençlerin hayatını değiştirdi
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MUŞ'TA İmam-ı Şafi Camisi'nde görev yapan 57 yaşındaki imam hatip Muhammet Fecri Yıldırım, 12 yıl önce mezarlıkta madde bağımlısı bir gencin yaşamına son vermesine tanık olduktan sonra hayatını uyuşturucuyla mücadeleye adadı. Mesai saatlerinin dışındaki zamanını bağımlı gençlere ayıran 38 yıllık imam, son dört yıldır resmi olarak manevi rehberlik hizmeti sunuyor. Gençlerle bire bir görüşerek onları tedavi olmaya ikna eden Yıldırım, son bir yılda 53 danışandan 32'sinin uyuşturucuyu bırakarak iş hayatına atılmasına vesile oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Bağımlı gençlerin hayatını değiştirdi
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