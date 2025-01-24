Bağımlılıktan kurtuldu iyileştirme koçu oldu

İstanbul'da yaşayan Buket Coşkun, alkolik olan dedesinin etkisiyle küçük yaşlarda içkiye alıştırıldı. Yıllar içinde 7/24 içmeye başlayarak bağımlı hale geldi. İşini ve eşini bu yüzden kaybetti. Sosyal çevresinden oldu. Kızı bir sabah "Anne ya alkol sorunun için Yeşilay'ın AMATEM'ine gidiyorsun ya da ben seni terk ediyorum" dedi. Her şeyini kaybetmiş ancak kızını kaybetmeyi göze alamayacak bir anne olarak mücadelesine başladı. 3 yıl AMATEM'de tedavi gördü.

Bu sırada YEŞİLAY'ın danışmanlık merkezi YEDAM'la tanıştı. YEDAM'dan bir süre psikoterapi ve sosyal destek aldı. Kendisi bağımlılıktan kurtulmuştu ama içinde YEDAM'ın bir parçası olarak başka bağımlılara yardım eli uzatmak vardı. YEDAM'da açılan iyileştirme koçluğu pozisyonuna başvurdu. 2 yıldır bu görevi başarıyla yürüten Coşkun, "Kendimi yaralı bir şifacı olarak tanımlıyorum. Yıllarca yöneticilik pozisyonlarında çalıştım. Ancak insanlara yardım etmenin huzuru bambaşka" dedi. Coşkun, alkol bağımlılığından kurtulmak için yapılacak ilk şeyin 115'i aramak olduğunu da sözlerine ekledi. AA