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Giriş Tarihi: 29.4.2022 11:31 Son Güncelleme: 29.4.2022 11:36

Bağış yapacağım, yardım edeceğim derken dolandırılmayın!

ABBAS ÇAKAR
Bağış yapacağım, yardım edeceğim derken dolandırılmayın!

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda farkındalık oluşturan “SİBERAY”, yapmış olduğu bilgilendirici paylaşımlara devam ediyor. Siberay, sosyal medya hesaplarından son yapmış olduğu paylaşımda, bağış ve yardım dolandırıcılığına dikkat çekti.

Güvenli ve bilinçli internet kullanımı konusunda oluşturan "SİBERAY" projesi kapsamında, SİBERAY 'ın internet sitesinden ve Sosyal Medya hesaplarında sürekli olarak bilgilendirici paylaşımlarda bulunuluyor. Bu kapsamda SİBERAY'ın sosyal medya hesabında yapılan son
Paylaşımlarda ise, Bağış ve yardım toplama dolandırıcılığına dikkat çekilerek, vatandaşlar uyarılarda bulunuldu.

DİKKATLİ OLUN!

SİBERAY tarafından "Bağış-Yardım toplama dolandırıcılığına dikkat!" başlığı ile "Bağış ya da yardım toplamaya çalışan sahte sosyal medya hesaplarına ve mesaj yoluyla iletilen sahte linklere karşı dikkatli olun. Doğrulayamadığınız taraflarla kişisel bilgilerinizi paylaşmayın" ifadeleri ile bilgilendirici bir gönderi paylaşıldı.

BU TÜR DURUMLARDA NELER YAPMALI?

Paylaşılan gönderideki fotoğrafta ise "Oluşturdukları sahte sosyal medya profilleri ile bağış talep eden, kendilerine hasta yakını yâda ihtiyaç sahibi izlenimi veren kötü niyetli kişiler, düzenledikleri sahte izin belgelerini de kullanarak inandırıcılık sağlamaya çalışabilirler" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca bu tür durumlarda vatandaşların yardım talep eden kişilerden faaliyet no, ad ve soyad bilgilerini almasını ve bunu resmi kaynaklardan doğrulatmaları önerisinde bulunuldu. Ayrıca yardım toplayan kişi ismi ile IBAN numarası sahibinin bilgilerini karşılaştırılması ifade edildi. Vatandaşların sosyal medyada gelen linklere de doğruluğunu teyit etmedikçe tıklamamaları gerektiği belirtildi.

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Bağış yapacağım, yardım edeceğim derken dolandırılmayın!
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