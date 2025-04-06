Bahar mevsiminde kış sürprizi

Bahar mevsiminin tatlı esintileri, yerini kara kışı andıran bir havaya bırakacak. Yapılan son değerlendirmelere göre Trakya'da sağanak şeklinde görülen yağmurlar havaların soğumasıyla birlikte, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek bölgelerinde yer yer kar yağışına dönecek. Kar yağışının yine yüksekliğe bağlı olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının en yüksek 2, en düşük sıfırın altında 4 derece olması beklenen Trakya'da bu sağanağın iç kesimlerde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise kara döneceği tahmin ediliyor. Vatandaşların buzlanma tehlikesine karşı dikkatli olması isteniyor.





KAR ANİDEN BASTIRDI

Süphan Dağı eteklerindeki Bitlis'in Adilcevaz ilçesinin yüksek rakımlı köylerinden meraya çıkarılan hayvanlar, aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yeniden ağıllara getirildi. Adilcevaz'ın yüksek rakımlı köylerinde yağmurlu hava yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde hayvanlarını otlatmak için meraya çıkaran besiciler, öğle saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bayburt -Erzurum kara yolundaki Kop Dağı Geçidi'nde kar ve tipi etkili oldu. Dağlar yeniden beyaza büründü.





İSTANBUL'A YAĞIŞ U YA RISI

İstanbul'da ise bugün sabah saatle-saatlerinden itibaren, kuvvetli sağanak yağış rinden bekleniyor. Çanakkale, Balıkesir, Bursa'nın Batısı, İzmir, Manisa'nın Doğusu ve Aydın'da yerel kuvvetli yağış olacağı tahmin ediliyor. Aydın ve civarında da hava sıcaklıkları yeni hafta mevsim normallerinin altında seyredecek.



FIRTINA DA GELİYOR

Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'da yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.