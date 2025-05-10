Bahar Aksu sokak ortasında öldürülmüştü! O görüntüler ortaya çıktı: Katil böyle keşif yapmış...

2 GÜN SONRADA CİNAYET İŞLEDİ

Bu keşiften sonra Çanakkale'ye dönen katil zanlısı ve arkadaşları 2 gün sonra yine aynı yere gelerek genç kadının gelmesini beklediler. Bu keşiften sonra çalıştığı işyerini tespit eden ve sözde gezmek amacıyla İstanbul'a geri gelen katil zanlısı, kaçırmak istediği eski eşini direnmesi üzerine kafasına ateş ederek öldürdü.