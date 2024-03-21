Baharın ilk gününde kar sürprizi

21 Mart baharın kutlandığı ilk güne bazı illerde vatandaşlar kar sürpriziyle uyandı. Tunceli, Kastamonu, Sivas, Bolu ve Çankırı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ise 17 il için yağış, fırtına ve kar uyarısı verildi. Doğu Akdeniz'in, İç Anadolu'nun ve Orta Karadeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor. Tunceli, ilkbaharın ilk gününe kar sürprizi ile uyandı. Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olmaya başlarken yüksek kesimler, beyaza büründü. Kar yağışı özellikle Pülümür ve Ovacık ilçelerinde etkili olurken, sabah saatlerinde beyaz örtüye uyanan vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. -