Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

"SALDIRIDA KULLANILAN ARAÇ, YENİBOSNA'DA TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNMUŞTUR"

Sabah saatlerinde İstanbul Valiliği olay ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "31 Ağustos 2024 Cumartesi günü saat 02.50 sıralarında Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde bekleyenlere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Olay yerine araçla gelen saldırganların açtığı ateşte biri polis memuru, biri jandarma personeli, biri özel güvenlik personeli, ikisi de sivil vatandaş olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır.