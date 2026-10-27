Bahçelievler’de 6 bininci riskli bina yıkıldı

Bahçelievler Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Şirinevler Mahallesi'ndeki 6 bininci riskli yapının yıkımını gerçekleştirdi. Programda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, depreme dayanıklı konut inşa edilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti. Karabulut, "Bahçelievler bu konuda İstanbul'un öncü ilçelerinden bir tanesi, hatta en öncüsüdür. Kentsel dönüşüm konusunda çok hızlı bir atılım gerçekleştirilmiştir ve bu aynı hızda devam ediyor. Ne kadar hızlı bu değişim ve dönüşümü gerçekleştirirsek olası bir depremin etkilerini de minimize etmiş oluruz" dedi. Belediye Başkanı Hakan Bahadır ise 2019 yılından bu yana sürdürülen çalışmalarla ilçedeki yaklaşık 200 bin vatandaşın güvenli evlere kavuşturulduğunu ifade etti. İlçedeki 21 bin 237 binanın yüzde 52'sinin 2000 yılı öncesinde inşa edildiğini aktaran Bahadır, şunları kaydetti: "Şu andaki bilimsel verilere göre depremin bir hekimce çaresi, ilacı, tedavisi yok. Bunun tek çaresi kentsel dönüşüm yapmak, binaları yıkıp yerine sağlam binalar inşa etmektir. Kentsel dönüşüm bir tercih değil, bir zorunluluktur. Depremin ne zaman geleceği belli değil, biz depremle yarışıyoruz. Amacımız insanımızı yaşatabilmek, tabut evlerden, mezar evlerden çıkarıp sağlam evlere aldırmaktır."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör