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Giriş Tarihi: 27.10.2026 05:35

Bahçelievler'de iki binanın zemininde çökme: 20 daire tahliye edildi

İstanbul Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardaki 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

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İHA
Bahçelievler’de iki binanın zemininde çökme: 20 daire tahliye edildi
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Olay, Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz belirlenemeyen bir nedenle yıkıldı. Yıkılmanın ardından inşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binanın zemininde yaklaşık 10 santimetrelik çökme meydana geldi. Binalardan gelen çatırdama sesleri ve hissedilen sallantı üzerine bina sakinleri ile mahalle sakinleri dışarı çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verildi. Mahalle sakini bir genç kalkarken yere düştüğünü belirterek, "Ben gece 2 gibi yatmıştım. Bağırışmalara uyandım. Olay gece 3 gibi oldu. Kalkarken yere düştüm. Ben o kadar da çok hissetmedim ama ekipler binayı sarmıştı. İki binayı da tahliye ettiler" dedi.

"BÜTÜN BİNA TAHLİYE EDİLDİ"

Binanın tahliye ettiğini belirten Ozan Ünsal ise, "Arka taraftaki binanın istinat duvarının kaymasından ötürü binada çatlaklar oluştu. Bütün bina tahliye edildi. Kapılar eğildi. Arka bahçe duvarı yıkıldığından bina tahliye edildi" şeklinde konuştu.

Ekiplerin, çökme meydana gelen binalardaki incelemeleri sürüyor.

#İSTANBUL BAHÇELİEVLER
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