Bahçelievler’de korku dolu anlar! İstinat duvarı yıkıldı: 20 daire tahliye edildi

Bahçelievler'de, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.