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Giriş Tarihi: 27.10.2026 09:22

Bahçelievler'de korku dolu anlar! İstinat duvarı yıkıldı: 20 daire tahliye edildi

Bahçelievler'de temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı çöktü. Bitişikteki 6 ve 7 katlı iki binada bulunan toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edilirken, sokak trafiğe kapatıldı.

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DHA Yaşam
Bahçelievler’de korku dolu anlar! İstinat duvarı yıkıldı: 20 daire tahliye edildi
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Bahçelievler'de, saat 03.00 sıralarında Siyavuşpaşa Mahallesi Çavuşpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temel kazısı yapılan inşaatın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle yıkıldı.

SOKAK ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPATILDI

İnşaatın bitişiğinde bulunan 6 ve 7 katlı iki binada oturanlar panikle dışarı çıkarken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sokağa güvenlik şeridi çekerek yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

20 DAİRE TAHLİYE EDİLDİ

İki binaya ait bahçe duvarının da yıkıldığı görüldü. İnşaatın bitişiğinde bulunan iki binadaki toplam 20 daire tedbir amacıyla tahliye edildi. Bina sakinlerinin kontrollü şekilde bazı eşyalarını almalarına izin verilirken, binalarda sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler'de korku dolu anlar! İstinat duvarı yıkıldı: 20 daire tahliye edildi
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