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Giriş Tarihi: 06.11.2026 16:23

Bahçelievler'de toprak altında kalan işçinin cenaze töreni düzenlendi

Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde yaşanan toprak kayması sonucu vefat eden Hasan Uzunoğlu bugün son yolculuğuna uğurlandı. Adli Tıp Kurumu’nda otopsi işlemleri tamamlanan ve ailesine teslim edilen inşaat işçisi İstiklal Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Semih BEKTAŞ Semih BEKTAŞ Yaşam
Bahçelievler’de toprak altında kalan işçinin cenaze töreni düzenlendi
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Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 5 Ekim saat 12.35 sıralarında inşaat alanında temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu göçük altında kalmıştı. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.

SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Uzunoğlu için bugün Esenyurt, Kıraç Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Uzunoğlu, İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ADLİ TIP KURUMU #ESENYURT #BAHÇELİEVLER

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Bahçelievler'de toprak altında kalan işçinin cenaze töreni düzenlendi
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