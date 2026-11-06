Bahçelievler’de toprak altında kalan işçinin cenaze töreni düzenlendi

Siyavuşpaşa Mahallesi'nde 5 Ekim saat 12.35 sıralarında inşaat alanında temel kazısı sırasında meydana gelen toprak kaymasında kardeş oldukları öğrenilen Muhittin Uzunoğlu ve Hasan Uzunoğlu göçük altında kalmıştı. Yaklaşık 3,5 saat süren çalışmalar sonucu Muhittin Uzunoğlu yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırılırken, Hasan Uzunoğlu'nun cansız bedenine ulaşılmıştı.
SON YOLCUĞUNA UĞURLANDI
Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Uzunoğlu'nun cenazesi ailesine teslim edildi. Hasan Uzunoğlu için bugün Esenyurt, Kıraç Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlanan Uzunoğlu, İstiklal Mezarlığı'nda toprağa verildi.