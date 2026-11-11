Bahis gelirini TikTok’ta akladılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, şüphelilerin, sosyal medya yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Gönderilen hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Son 6 yıla ait verileri üzerinde inceleme yapılan 14 şüphelinin hesabında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.