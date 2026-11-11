Haberler Yaşam Haberleri Bahis gelirini TikTok’ta akladılar
Giriş Tarihi: 11.11.2026

Bahis gelirini TikTok’ta akladılar

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Bahis gelirini TikTok’ta akladılar
  • ABONE OL
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, şüphelilerin, sosyal medya yayıncılarına bağış adı altında yüksek maddi değere sahip sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi. Gönderilen hediyelerin yayıncılar tarafından uygulama üzerinden hesaplarına aktarıldığı belirlendi. Suçtan elde edilen gelirlerle kuyumculardan ziynet eşyası satın alınarak sisteme sokulmaya çalışıldığı belirlendi.
Son 6 yıla ait verileri üzerinde inceleme yapılan 14 şüphelinin hesabında toplam 1 milyar 928 milyon 362 bin 722 lira 98 kuruş tutarında para hareketi bulunduğu tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda 10 Kasım'da Ankara, Antalya, Bursa, Manisa, İstanbul, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hakkari'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar sonucunda 11 şüpheli yakalandı. Firari durumda bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bahis gelirini TikTok’ta akladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA