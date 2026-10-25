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Giriş Tarihi: 25.10.2026

Bahis operasyonunda 18 tutuklama

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Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Bahis operasyonunda 18 tutuklama
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Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasadışı bahis faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Trabzon merkezli operasyonda İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 21 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlamaları kapsamında 20 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

#TRABZON
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Bahis operasyonunda 18 tutuklama
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