Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesinden Batman Valiliğine ziyaret

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin'den ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Batman Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafında yaptırılan TOBB Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve öğrenci yurdunun açılış törenine katıldı.



Açılış törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ve çok sayıda davetli katıldı.