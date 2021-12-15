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Giriş Tarihi: 15.12.2021 23:00

Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesinden Batman Valiliğine ziyaret

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesinden Batman Valiliğine ziyaret

14’üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'ndaki Sancak Tevdi Töreni’nin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile birlikte Batman Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin'den ilde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Batman Valisi Hulusi Şahin ile birlikte Batman Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafında yaptırılan TOBB Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve öğrenci yurdunun açılış törenine katıldı.


Açılış törenine; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rıfat Hisarcıklıoğlu, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ve çok sayıda davetli katıldı.

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Bakan Akar ve TSK Komuta Kademesinden Batman Valiliğine ziyaret
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