Bakan Bayraktar, maden işçileriyle iftar yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesi'nde maden ocağına inerek eksi 360 metrede madencilerle iftar yaptı. Bakan Bayraktar'a Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ve sendika yöneticileri de eşlik etti.

Bakan Bayraktar'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Muammer Avcı, Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, sendika yöneticileri ve kurum müdürleri eşlik etti.

İftarın ardından işletme önünde madencilerle çay içerek sohbet eden Bakan Bayraktar'a maden işçilerinin imzaladığı baret hediye edildi.