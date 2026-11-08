Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Kahta'nın Ortaca köyünde yer alan bu bahçe, tam 2 bin dekar alanıyla Türkiye'nin tek parçadaki en büyük kapama ceviz üretim merkezi konumunda. Uçsuz bucaksız uzanan 30 bine yakın ağaç, drone kameralarına kusursuz bir manzara olarak yansıyor.
Dev işletmede ticari değeri yüksek olan Amerikan menşeili Chandler cinsi cevizler özenle yetiştiriliyor. Yan yana dizilmiş 30 bine yakın ağaç, bugün bölgenin en büyük yerli üretim kalesi durumunda.
Ağaçlar yaş alıp olgunlaştıkça bahçenin verimi her geçen yıl katlanarak artıyor. Hasat dönemi geldiğinde bahçeden yaklaşık 900 tonluk devasa bir rekolte elde ediliyor.
Tamamen profesyonelce yönetilen bahçede, geleneksel tarım yerine en modern ziraat teknolojileri kullanılıyor. Sulama ve gübreleme işlemleri tamamen bilgisayar kontrollü sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor.
Ekim aylarında başlayan ve 45 gün süren yoğun hasat mesaisi, bölgedeki yüzlerce insana can suyu oluyor. Süreç boyunca bahçede 500 ila 700 arasında yerel işçi istihdam ediliyor.
Modern hasat makineleri, cevizlerin el değmeden hızla ağaçlardan silkelenmesini sağlıyor. Bu profesyonel sistem sayesinde devasa arazideki toplama işlemi çok daha kısa sürede tamamlanıyor.
İdeal nem oranına gelene kadar kurutulan ürünler, boyutlarına göre kalibre edildikten sonra paketleniyor. Böylece tarladan çıkan yerli ceviz, tamamen tüketime hazır halde iç pazara sunuluyor.
Çorak bir mezradan doğan bu proje, sadece tarımsal bir yatırım değil, aynı zamanda tersine göçü destekleyen bir ekosistem yarattı. Adıyaman'daki bu dev tablo, bugün Türkiye'nin üretim gücünü gözler önüne seriyor.