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Giriş Tarihi: 08.11.2026 10:46

Bakan bir daha baktı: Adıyaman'daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Kahta'da 2 bin dönümlük alana yayılan dev ceviz bahçesi, gökyüzünden bakıldığında büyüleyici bir tuvali andırıyor. Yıllar önce çorak olan topraklarda yükselen 30 bin ağaçlık bu manzara, hem yüzlerce kişiye ekmek kapısı sunuyor hem de görenleri kendine hayran bırakıyor.

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Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!
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Üç kardeşin memleketlerine dönüp kurduğu bu devasa bahçe, şimdilerde hasat telaşıyla yeşile büründü. Yıllar önce sadece taşlı bir arazi olan bu yer, bugün Adıyaman'ın en göz alıcı manzarasına ev sahipliği yapıyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Havadan bakıldığında büyüleyen manzara

Kahta'nın Ortaca köyünde yer alan bu bahçe, tam 2 bin dekar alanıyla Türkiye'nin tek parçadaki en büyük kapama ceviz üretim merkezi konumunda. Uçsuz bucaksız uzanan 30 bine yakın ağaç, drone kameralarına kusursuz bir manzara olarak yansıyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Tarık, Ziya ve Nilgün Kubilay kardeşler, yıllar önce Mersin'deki işlerini bırakıp memleketlerine dönme kararı aldı. Dedelerinden miras kalan bu kurak arazi, onların vizyonuyla adeta yeniden yeşerdi.

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Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

30 bin ağaç boy veriyor

Dev işletmede ticari değeri yüksek olan Amerikan menşeili Chandler cinsi cevizler özenle yetiştiriliyor. Yan yana dizilmiş 30 bine yakın ağaç, bugün bölgenin en büyük yerli üretim kalesi durumunda.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Her hasatta rekor kırılıyor

Ağaçlar yaş alıp olgunlaştıkça bahçenin verimi her geçen yıl katlanarak artıyor. Hasat dönemi geldiğinde bahçeden yaklaşık 900 tonluk devasa bir rekolte elde ediliyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Tamamen profesyonelce yönetilen bahçede, geleneksel tarım yerine en modern ziraat teknolojileri kullanılıyor. Sulama ve gübreleme işlemleri tamamen bilgisayar kontrollü sistemler üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Bölge halkı için dev bir ekmek kapısı

Ekim aylarında başlayan ve 45 gün süren yoğun hasat mesaisi, bölgedeki yüzlerce insana can suyu oluyor. Süreç boyunca bahçede 500 ila 700 arasında yerel işçi istihdam ediliyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Modern hasat makineleri, cevizlerin el değmeden hızla ağaçlardan silkelenmesini sağlıyor. Bu profesyonel sistem sayesinde devasa arazideki toplama işlemi çok daha kısa sürede tamamlanıyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

El değmeden paketlenip sofralara ulaşıyor

İdeal nem oranına gelene kadar kurutulan ürünler, boyutlarına göre kalibre edildikten sonra paketleniyor. Böylece tarladan çıkan yerli ceviz, tamamen tüketime hazır halde iç pazara sunuluyor.

Bakan bir daha baktı: Adıyaman’daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!

Tersine göçün en güzel örneği

Çorak bir mezradan doğan bu proje, sadece tarımsal bir yatırım değil, aynı zamanda tersine göçü destekleyen bir ekosistem yarattı. Adıyaman'daki bu dev tablo, bugün Türkiye'nin üretim gücünü gözler önüne seriyor.

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Bakan bir daha baktı: Adıyaman'daki dev bahçe tabloyu aratmıyor!
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