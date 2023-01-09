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Giriş Tarihi: 9.1.2023 10:04

Bakan Çavuşoğlu’ndan Güney Afrika kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turu kapsamında geldiği Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’da Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti ve Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

DHA
Bakan Çavuşoğlu’ndan Güney Afrika kritik temaslar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Güney Afrika, Zimbabve, Ruanda, Gabon, Sao Tome ve Prinsipe'yi kapsayan Afrika ziyareti kapsamında turun ilk durağı Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a geldi.



Çavuşoğlu temaslarına Cape Town'da Sultan II. Abdülhamid'in adını taşıyan ve restorasyon çalışmalarını TİKA'nın üstlendiği Nur'ul Hamidiye Camii'ni ziyaret ederek başladı.



Sultan Abdülaziz Han'ın emriyle Müslümanlara hizmet vermek üzere 1862'de Cape Town'da görevlendirilen Osmanlı Alimi Seyit Ebubekir Efendi'nin kabrini de ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.



Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cape Town'daki vatandaşlarımızla bir araya geldik. Cape Town Bölge Parlamentosu Başkan Yardımcısı Schafer da buluşmamıza katıldı" ifadelerini kullandı.

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Bakan Çavuşoğlu’ndan Güney Afrika kritik temaslar
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