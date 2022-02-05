Bakan Dönmez’den Isparta açıklaması: Hayatı normalleştireceğiz



EKİP TAKVİYESİ



Çalışmaların iklim ve kar nedeniyle bazı zorluklar olsa da takviye personel ve araçla sürdüğünü anlatan Bakan Dönmez, personel sayısını 5-6 kat artırarak, 280'e çıkardıklarını dile getirdi. Ekiplerin 63 sepetli araç, 37 arazi aracı, 11 kabinli araç, 3 vinç ve 19 jeneratörle kesintilere müdahale ettiğinden bahseden Bakan Dönmez, TEDAŞ koordinasyonunda komşu bölgelerden Aydın, Meram, Boğaziçi, Çamlıbel, Başkent ve Osmangazi elektrik dağıtım bölgelerinden destek amaçlı personel ve araç takviyesi geldiğini belirtti.

Isparta'da devletin, milletin yanında olduğunu ve gerekli müdahalelerin yapıldığına dikkat çeken Bakan Dönmez, "Hayatı normale dönüştürmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Gün içerisinde, özellikle şehir merkezinde enerjisiz bir tek abone kalmayıncaya kadar çalışacağız. Tüm planlamalarımızı yaptık. Isparta'ya geçmiş olsun diliyorum. Göstermiş oldukları metanet, sabır ve anlayıştan dolayı Ispartalı hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. En kısa sürede bu afetin etkilerini azaltacağız ve Isparta'da hayatı normale dönüştüreceğiz" diye konuştu.