Bakan Ersoy anlattı: Manisa’da yeni bir dönem! Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezi açıldı...

ABD İLE MUTABAKAT 5 YIL DAHA UZATILDI

Bakan Ersoy, mücadelenin ikinci ayağını oluşturan uluslararası iş birliği kapsamında UNESCO, INTERPOL, Dünya Gümrük Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarla yakın çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy, ABD ile 2021 yılında imzalanan ve kültür varlıklarına yönelik ithalat kısıtlamalarını düzenleyen Mutabakat Zaptı'nın 2026 yılında yeni bir beş yıllık dönem için uzatıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, Manhattan Bölge Savcılığı ve Amerikan İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi HSI ile yürütülen soruşturma ve adli süreçlerin de kültür varlıklarının Türkiye'ye dönüşünde önemli sonuçlar verdiğini söyledi.

13 BİN 474 KÜLTÜR VARLIĞI TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Bakan Ersoy, mücadelenin üçüncü ayağının iade olduğunu belirterek yurt dışına yasa dışı yollarla çıkarılan eserlerin dünyanın neresinde olursa olsun izinin sürüldüğünü söyledi.

Ersoy, 2002 yılından bu yana 13 bin 474 kültür varlığının Türkiye'ye dönüşünün sağlandığını, bunların 9 bin 159'unun yalnızca son sekiz yılda ülkeye kazandırıldığını açıkladı.

Bakan Ersoy, Boubon Antik Kenti'nden çıkarılan ve aralarında Marcus Aurelius heykelinin de bulunduğu bronz imparator heykellerinin uzun yıllar süren araştırmalar ve uluslararası iş birliği sonucunda Anadolu'ya döndüğünü belirtti.

Ersoy, İngiltere'den getirilen Eros başının Sidamara Lahdi ile yeniden buluşturulduğunu, ABD'den iadesi sağlanan Zeugma mozaik panosunun aynı kompozisyona ait daha önce getirilen 12 parçayla birleştiğini söyledi.

Bakan Ersoy, ABD ve Danimarka'dan Düver kökenli mimari levhaların, İsviçre'den Urartu dönemine ait bronz eserlerin, Yunanistan'dan Anadolu kökenli sikkelerin, Hollanda'dan Şile Bozgoca Camii kitabesinin, İngiltere ve İspanya'dan İznik çinilerinin de Türkiye'ye kazandırıldığını belirtti.