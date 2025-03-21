Bakan Ersoy: Depremin yaralarını sarmaya ve vakıf eserlerini yeniden ayağa kaldırmaya devam ediyoruz

Ecdattan miras kalan vakıf kültürünü ve medeniyet değerlerini yaşatmak adına yapılan çalışmaların bir vefa borcu olduğunu dile getiren Ersoy, restorasyon sürecinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarına ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne teşekkür etti.