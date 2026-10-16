Bakan Ersoy duyurdu: Türk hattattan milletine paha biçilmez armağan! “Bu eşsiz emaneti gelecek kuşaklara aktaracağız”

BASKI İÇİN TEK TEK BÜYÜK BOY KAĞITLARA YAZILDI

Mushaf, basılmak üzere hazırlandığı için dönemin teknik şartlarına uygun bir yöntemle kaleme alındı. Özçay, eseri 35 × 50 santimetre boyutlarında, birbirinden bağımsız beyaz mat kuşe kâğıtlara yazdı. Bu yöntem, el yazması sayfaların baskıya daha sağlıklı aktarılmasını sağladı.

"MUSHAFIMI MİLLETİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Mehmet Özçay, ilim heyeti üyesi olduğu TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanlığına eserini vakfetmekten büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. Mushafını milletine armağan ettiğini belirten sanatçı, eserini Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesine emanet ettiğini söyledi.

Eserin tesliminde TÜYEK Yazma Mushaflar İlim Heyeti Başkanı Mehmet Emin Maşalı, hattat Hüsrev Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Ahmet Sait Açıkgözoğlu, TÜYEK Yazma Mushaflar Dairesi Başkanı Necmeddin Gökkır ile TÜYEK Çeviri ve Yayın Dairesi Başkanı Necmeddin Azak da hazır bulundu.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör