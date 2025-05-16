Bakan Ersoy, İstanbul Mushafı’nı inceledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Mushafı'na ev sahipliği yapan Beykoz'daki İslam Medeniyetleri Sanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Mushafın yazım süreci, sanatsal içeriği ve teknik ayrıntılarına ilişkin bilgi alan Bakan Ersoy'a, hattat Hüseyin Kutlu'nun öncülüğünde tamamlanan ve 66 sanatkârın katkısıyla ortaya çıkan İstanbul Mushaf-ı Şerifi tanıtıldı. Ziyaret kapsamında, sanat bahçesi içinde yer alan basım atölyesini de gezen Bakan Ersoy'un, sanatkârlarla sohbetinde, mushafın yalnızca estetik değil aynı zamanda manevî ve kültürel taşıyıcılık görevi üstlendiği vurgulandı.