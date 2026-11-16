Bakan Ersoy: Kökleri olmayan milletler savrulup gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalmakta

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Sanat Üniversiteleri Birliği 6'ncı Dönem Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Türk dünyasının ortak medeniyet birikimine dikkat çekerek, kültürel ve sanatsal iş birliklerinin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren temel unsurlardan biri olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekim ayında 13'üncü Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bakan Ersoy, geçen hafta gerçekleştirilen 6'ncı Korkut Ata Film Festivali'nin ardından Türk dünyasının sanat üniversitelerinin temsilcilerini Ankara'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk dünyasının ortak tarih, kültür ve medeniyet değerleri etrafında buluştuğunu belirten Ersoy, toplantının geleceğe yönelik iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirterek, "Bugün burada asırlardır aynı medeniyetin izlerini taşıyan, ortak kültürü paylaşan, birbirinin başarısıyla mutlu olan ve üzüntüsüyle dertlenen Türk dünyasının sanat üniversiteleri akademisyenleri bir araya geldi" ifadelerini kullandı.