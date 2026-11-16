Bakan Ersoy ’şimdi hedefimiz daha büyük’ diyerek duyurdu: Kültür Yolu Festivali’nde bir yıl daha rekorlarla tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde bir yılı daha rekorlarla tamamladık" dedi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, festivale ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, "2021 yılında İstanbul'da başlattığımız kültür ve sanat yolculuğumuzu bugün 26 şehrimize taşımanın gururunu yaşıyoruz." vurgusunu yaptı.

Ersoy, "25 Nisan'da Şanlıurfa'da başlayan ve 15 Kasım'da Adana'da tamamlanan 2026 Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında; 26 şehrimizde, 234 festival günü boyunca, 390'dan fazla mekânda düzenlediğimiz 5 bin 850'yi aşkın etkinlikle 34 milyon 486 bin katılımcıya ulaştık. Konserlerden sergilere, tiyatrodan sinemaya, opera ve baleden çocuk etkinliklerine kadar sanatın her rengini vatandaşlarımızla buluşturduk." dedi.

Bakan Ersoy şunları kaydetti:

Gastronomiyi de bu büyük kültür ve sanat yolculuğunun önemli bir parçası hâline getirdik. 1.470 Lezzet Noktası oluşturduk, 168'i şef olmak üzere 214 ismin katılımıyla şehirlerimizin köklü mutfak kültürünü ve yöresel lezzetlerini tanıttık.

2027 YILI İÇİN YENİ HEDEF

Bizim için asıl başarı, rakamların ötesinde, kültür ve sanatı ülkemizin dört bir yanında her yaştan vatandaşımızın hayatına taşıyabilmek, şehirlerimizin kültürel zenginliklerini daha görünür kılmak.

Şimdi hedefimiz daha büyük!

2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın da katılımıyla Türkiye Kültür Yolu Festivali'ni 32 şehrimize taşıyoruz.

Festivalimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm sanatçılarımıza, kültür ve sanat kurumlarımıza, paydaşlarımıza ve bu büyük buluşmaya ilgi gösteren milyonlarca vatandaşımıza teşekkür ediyorum.

Kültür ve sanatla büyüyen bu yolculuğu hep birlikte daha ileriye taşıyacağız.