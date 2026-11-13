Bakan Ersoy Sultanahmet’te: Turistlerin İstanbul izlenimlerini dinledi!

Samimi bir havada geçen sohbette Türkiye seyahatleri de gündeme geldi. Ersoy, turistlere Türkiye'ye ilk kez mi geldiklerini, daha önce de Türkiye'yi ziyaret edenlere ise kaçıncı gelişleri olduğunu sordu. Ziyaretçiler, Ersoy'un Türkiye'yi beğenip beğenmedikleri yönündeki sorusuna da Türkiye'yi çok beğendiklerini söyleyerek karşılık verdi.