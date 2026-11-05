Bakan Ersoy’a uluslararası arenada ödül

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
, İtalya'nın Salerno bölgesindeki Paestum'da gerçekleştirilen 28. Akdeniz Arkeolojik Turizm Buluşması kapsamında düzenlenen törende, "2026 Paestum Ödülü"nü aldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, arkeolojik mirasın, kültürel turizmin ve kültürlerarası diyaloğun tanıtımına katkı sağlayan isimlere verilen ödül, bu yıl Geleceğe Miras Projesi kapsamındaki katkıları dolayısıyla Bakan Ersoy'a takdim edildi. Bakan Ersoy, küresel tarihi mirasın korunması ve insanlık tarihinin gelecek kuşaklara aktarılması çerçevesinde verilen Paestum Ödülü'ne layık görülmekten büyük memnuniyet ve onur duyduğunu söyledi.
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör