Bakan Ersoy’dan Andrea Bocelli paylaşımı: Ülkemizin tanıtımına büyük katkı!

Dünyaca ünlü tenor Andrea Bocelli, dün gece İstanbul'da unutulmaz bir konser verdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da izlediği konser, BJK Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşti. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve İstanbul Opera Korosu'nun eşsiz performanslarıyla zenginleşen konser, hayranları tarafından büyük beğeni topladı. Bocelli, İtalyan ve uluslararası operalardan klasik aryaların yanı sıra popüler albümlerinden eserler seslendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı konser paylaşımında "Bu akşam, dünyaca ünlü İtalyan tenor, söz yazarı ve besteci Andrea Bocelli'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği muhteşem konseri izlemek büyük bir keyifti.



İstanbul Devlet Senfoni Orkestramız ve İstanbul Opera Korosu'nun olağanüstü performanslarıyla zenginleşen bu özel etkinlikte, BJK Tüpraş Stadyumu'nu dolduran müzikseverlerle muhteşem bir atmosferde buluştuk.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansımızın da desteğiyle ülkemize gelen bu tür etkinlikler, insanlarımızı dünya çapında sanatçılarla buluştururken aynı zamanda ülkemizin kültürel ve turistik alanda tanıtımına büyük katkı sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle gerçekleşen konser, Bocelli'nin benzersiz sesi ve sahne performansıyla unutulmaz anlara sahne oldu.