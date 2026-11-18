Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu insanının değerlerini ve manevi dünyasını hikâyelerine taşıyan yazar Mustafa Kutlu'yu İstanbul'daki evinde ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ersoy, Kutlu'nun "Uzun Hikâye", "Beyhude Ömrüm", "Mavi Kuş" ve "Ya Tahammül Ya Sefer" gibi eserleriyle Türk edebiyatında derin izler bıraktığını belirtti.

FATİH ANDI EDİTÖRLÜĞÜNDE ÖZEL KİTAP

Bakan Ersoy, Kutlu'nun edebî birikimini okuyucu ve seyircilerle buluşturacak çalışmalara ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlık olarak Prof. Dr. Fatih Andı Hocamızın editörlüğünde Mustafa Kutlu'ya özel bir kitap yayımlayacak, 'İp' adlı eserini de en güzel şekilde tiyatrolarımızda sahneleyerek seyircilerimizle buluşturacağız."

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Erzincan'da yapımı sürdürülen kütüphane ve kültür merkezi de Mustafa Kutlu'nun adını taşıyacak.