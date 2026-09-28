Bakan Ersoy’dan turizm mesajı: Kapadokya görseliyle kutladı

Dünya Turizm Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, Türkiye'nin doğal güzellikleri ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı. Ersoy'un paylaşımında, Kapadokya'nın peribacaları ve gökyüzünü süsleyen sıcak hava balonlarının yer aldığı görsel kullanıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde keşfedilecek çok sayıda güzellik bulunduğunu belirten Ersoy, turizmin dört mevsime ve 81 ile yayılması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Doğal ve kültürel mirasın korunarak gelecek kuşaklara aktarılmasının önemine değinen Ersoy, turizm çalışanları ile sektör paydaşlarına da teşekkür etti.

Ersoy, mesajında, "Türkiye'mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Paylaşımda kullanılan Kapadokya görüntüsünde, bölgenin simgesi haline gelen peribacaları ile sıcak hava balonları aynı karede yer aldı. Görselin üzerinde ise Bakan Ersoy imzalı "Dünya Turizm Günü" mesajı bulundu.