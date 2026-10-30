Bakan Göktaş: Aile ve Kadın Konseyi’ni kalıcı bir iş birliği zemini olarak görüyoruz

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi kapsamında, Çankaya Köşkü'nde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın moderatörlüğünde, 'Türk Devletleri Bakan Teşkilatı Aile ve Kadın Konseyi Kurucu Bakanlar Oturumu: Kurumsal İş Birliği ve Ortak Adımlar' başlıklı toplantı düzenlendi. Bakan Göktaş, toplantıdaki görüşlerin Aile ve Kadın Konseyi'nin ilk yapı taşlarını oluşturacağını söyledi. Zirve vesilesiyle ilk kez toplanan Yüksek Onur Kurulu'nun himayesinin, konseyin en büyük dayanağı olacağını kaydeden Göktaş, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan olmak üzere kuruldaki diğer lider eşlerine şükranlarını sundu. Bakan Göktaş, kendilerine düşen görevin, bu himayeyi ailelerin ve kadınların hayatında karşılık bulan somut adımlara dönüştürmek olduğunu belirtti.

"AİLE VE KADIN KONSEYİ'Nİ KALICI BİR İŞ BİRLİĞİ ZEMİNİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Aile ve Kadın Konseyi'ni, ülkeler arasında düzenli istişare ve tecrübe paylaşımına dayalı kalıcı bir iş birliği zemini olarak gördüklerini vurgulayan Göktaş, "Konseyimiz, aileleri güçlendiren ve kadınların toplumsal ve ekonomik hayata katılımını destekleyen çalışmalarımızı, ortak değerlerimiz ve önceliklerimiz etrafında bir araya getirecek" dedi.

Bakan Göktaş, 2024'te İstanbul'da, sosyal politika alanındaki iş birliğini geliştirmek üzere aile temasıyla bir araya geldiklerini, 2025'te Bakü'de kadın temasıyla tecrübelerini ve ortak çalışma imkanlarını değerlendirdiklerini ve bugün Ankara'da bu iki başlığı Aile ve Kadın Konseyi altında birleştirmek için yeni bir adım attıklarını bildirdi.

"KADINLARIN HER ALANDA FIRSATLARA ERİŞİMİNİ ARTIRAN POLİTİKALARI ÖNCELİKLİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Bakan Göktaş, konseye bugün her zamankinden daha çok ihtiyaçlarının olduğunu, çünkü ailelerin hızla değişen bir dünyada yaşadığını belirtti. Dijitalleşmenin çocukların dünyasını evin içinden değiştirdiğinin altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Demografik dönüşüm, aile kurma yaşını ve hane yapısını yeniden şekillendiriyor. Düzensiz göç, afetler ve iklim değişikliği en ağır yükü yine ailelerin omzuna bırakıyor. Bu sorunların hiçbiri sınır tanımıyor. Her birimizin kendi ülkesinde geliştirdiği politikalar elbette çok değerli. Ama sınır tanımayan sınamalar, tecrübelerimizi bir araya getiren ortak bir cevap gerektiriyor. Aile ve Kadın Konseyimiz, o ortak bir zemin olacak. Bu anlamda, bu yıl 'Dilde Fikirde İşte Birlik' temasıyla toplanan Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde aileyi koruyan destekleyen, kadınların her alanda fırsatlara erişimini artıran politikaları öncelikli olarak görüyoruz. Kurulmasını arz ettiğimiz Aile ve Kadın Konseyi, bu öncelikleri ortak projelere dönüştürmemizi ve birlikte daha hızlı ilerlememizi sağlayacak."

Göktaş, "Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde kurulacak olan Aile ve Kadın Konseyi, Türk Devletleri Teşkilatı'nın gelecek vizyonuna güçlü bir katkı sunacaktır. Ortak hedeflere ulaşma noktasında konseyin inşasına büyük önem veriyoruz" diye konuştu.

Göktaş, kökü bir olanın, yolunun da bir olduğunu, bu birlikteliğin Türk dünyasının aileleri ve kadınları için hayırlı sonuçlara vesile olmasını diledi. Toplantıda, katılımcı ülkelerin temsilcileri de aile ve kadın politikalarına ilişkin değerlendirmelerini ve iş birliğine yönelik görüşlerini paylaştı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör