Bakan Göktaş, kadınları ‘Yeşil Dönüşüme’ davet ediyor

Sıfır Atık Hareket Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde büyüyen sıfır atık vizyonu, kadınların öncülüğünde yen bir toplumsal dönüşüm sürece taşınıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde yürütülen "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi" kapsamında Sıfır Atık Kadın Elçileri için başvuruların başladığını duyurdu. COP31 yolculuğunda 81 ilde yeşil dönüşümün öncüsü olacak kadınlarla birlikte çalışmayı hedeflediklerini belirten Bakan Göktaş, mutfağından, evinden ve mahallesinden başlayarak değişimi büyütmek ve yaşadığı çevreye ilham vermek isteyen tüm kadınları Sıfır Atık Elçisi olmaya davet etti. Göktaş, paylaşımında, "Daha yeşil ve sürdürülebilir bir geleceği Sıfır Atık Kadın Elçilerimizle birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

81 İlden Kadın Elçiler Seçilecek Sıfır Atık Vakfı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin 81 ilinden gönüllü Sıfır Atık Kadın Elçileri belirlenecek. 18 yaş ve üzerindeki kadınların başvurabileceği programda adayların sıfır atık ve çevre konularına ilgi duyması, gönüllülük anlayışını benimsemesi, günlük yaşamında sürdürülebilir uygulamalara yer vermesi ve yerel düzeyde farkındalık oluşturabilecek iletişim ve iş birliği becerilerine sahip olması bekleniyor.

YEŞİL DÖNÜŞÜME KADINLAR ÖNCÜLÜK EDECEK

Kadınlar yerelden başlayarak yeşil dönüşüme öncülük edecek proje, 81 ilde belirlenecek kadın elçileri aracılığıyla sıfır atık bilincinin hanelerden mahallelere, yerel topluluklardan kentlere yaygınlaştırılmasını amaçlıyor. Kadın elçileri, bulundukları illerde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleriyle iş birliği içerisinde gönüllü farkındalık çalışmaları yürütecek, çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarıyla topluma örnek olacak. Kadın elçileri ayrıca Kadının Güçlenmesi İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına katılarak il eylem planlarında yer alan çevre ve iklim değişikliği faaliyetlerinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak. İller arasında kurulacak iletişim ve dayanışma ağıyla iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılması desteklenecek. "Kadınlarla Atıksız Sürdürülebilir Yaşam Projesi"nin genel hedefleri arasında ise 24 ay boyunca 1 milyon kadına ulaşmak, kadınların sıfır atık ve sürdürülebilir yaşam konusundaki bilgi ve uygulama kapasitesini güçlendirmek ve kadın kooperatifleri aracılığıyla atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesini desteklemek bulunuyor. Samed Ağırbaş: "Kadınların öncülüğünde yerelde küresele bir dönüşüm hedefliyoruz." Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, projenin kadınların çevre ve iklim eylemindeki rolünü güçlendirmek açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Ağırbaş, "Sıfır Atık Hareketi, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde Türkiye'den dünyaya yayılan, bugün 193 ülkede karşılık bulan küresel bir dönüşüm hareketidir. Bu büyük vizyonun en önemli taşıyıcılarından biri de kadınlarımızdır. Çünkü sürdürülebilir yaşam kültürü evde, ailede ve günlük alışkanlıklarımızda başlar. Kadınlarımızın bilgi birikimi, emeği ve öncülüğüyle bu anlayışı toplumun bütün kesimlerine yayabiliriz" dedi. Sıfır Atık Kadın Elçileri programının yerel ölçekte güçlü bir gönüllülük ağı oluşturacağını ifade eden Ağırbaş, "81 ilimizde belirlenecek kadın elçilerimizle çevre bilincini mahallelerden şehirlere taşıyacak, iyi uygulamaların yaygınlaşmasını sağlayacağız. Amacımız yalnızca atıkların azaltılması değil; kaynakların verimli kullanıldığı, israfın önlendiği ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının gelecek nesillere aktarıldığı bir toplumsal dönüşümü güçlendirmek. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu küresel Sıfır Atık vizyonunu kadınlarımızın öncülüğünde daha geniş kitlelere ulaştı." diye konuştu.