Bakan Göktaş’tan COP31 mesajı: Artık sözden çok icraat zamanı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, UN WOMEN iş birliğinde ana sponsorluğunu Halkbank'ın üstlendiği forumda kadınların iklim ve çevre dönüşümündeki liderliği, karar alma mekanizmalarından somut iklim eylemlerine uzanan bir perspektifle ele alındı, yol haritası oluşturuldu. Forum ile gezegenin geleceği, yeşil dönüşümü ve bu dönüşümü en güçlü öznesi olan kadının liderliği çerçevesinde tarihi COP31 İklim Zirvesi'ne doğru ilerlerken karar masalarında kadınların etkisini yükseltmek ve yerelden küresele somut adımlar inşa edilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Antalya'da COP31'e ev sahipliği yapacağını anımsatarak "Türkiye bu zirveyi bir 'Uygulama COP'u' olarak tanımlıyor. Gaziantep'ten yükselecek ses de tam olarak bunu söylüyor: Artık sözden çok icraat, taahhütten çok uygulama zamanı. Ve uygulamanın sahadaki en güçlü taşıyıcılarından biri, hiç şüphe yok ki kadınlar olacak. Bu Forum'un da kadınların sahadaki gücünü ortak bir iradeye dönüştürmesini diliyorum. Gaziantep'te ortaya çıkacak fikirlerin ve somut önerilerin COP31'e güçlü bir katkı sunacağına inanıyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 24 ülkede 100 binden fazla haneyi inceleyen çalışmasının detaylarını katılımcılarla paylaşan Göktaş, "Çarpıcı bir tablo ortaya konuyor. Sıcak hava dalgaları yüzünden kırsalda geçimini kadının sağladığı haneler her yıl yüzde 8 daha fazla gelir kaybediyor. UN Women'a göre en kötü senaryoda 2050'ye kadar 158 milyon kadın ve kız çocuğu yoksulluğa, 236 milyon kadın açlığa sürüklenebilir" diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, dünyanın kadın bakışına ihtiyacı var, dünyanın merhamete, şefkate, rahmete ihtiyacı olduğunu söylerken, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kadın bir büyükşehir belediye başkanı ile çalışmanın çok avantajlı bir durum olduğunu dile getirdi.

Programda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı, COP31 Baş Yöneticisi Fatma Varank, BM Kadın Birimi Türkiye Ülke Direktörü Maryse Guimond, AK Parti İstanbul Milletvekili, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Nilhan Ayan ile KKTC Cumhurbaşkanı'nın Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman da birer konuşma yaptı.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör