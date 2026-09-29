Haberler Yaşam Haberleri Bakan Göktaş'tan Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum!
Giriş Tarihi: 29.09.2026 14:16

Bakan Göktaş'tan Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum yaptı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA
Bakan Göktaş’tan Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum!
  • ABONE OL

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Konferansları kapsamında, milli güvenliğin sosyal boyutunu ele aldığımız bir sunum gerçekleştirdik. Aile ve nüfus politikalarımızı, ülkemizin demografik dönüşümünü, çocuklarımızın korunmasını, değişen sosyal riskler karşısında bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları değerlendirdik. Milli güvenliğimiz açısından güçlü aileler ile sağlam toplumsal bağlar ve dayanıklılığın taşıdığı önemi bir kez daha vurguladık. Bu vesileyle konferansın düzenlenmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Göktaş'tan Milli Güvenlik Konferansları kapsamında sunum!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA