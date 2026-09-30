Bakan Gürlek’in Türkevi’ndeki fotoğrafının perde arkası

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre B.Ç., Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında Bakan Gürlek'in yanına geldi. Bakan Gürlek yürüdüğü sırada beraberindeki grupla birlikte fotoğraf karesine giren B.Ç.'nin, bu sırada Gürlek ile fotoğraf çektirdiği belirtildi. Bakan Gürlek'in fotoğrafın çekildiği sırada B.Ç.'nin kimliği ve hakkında yürütülen adli süreç konusunda herhangi bir bilgisinin bulunmadığı öğrenildi.

Fotoğrafın önceden planlanmış bir görüşme, randevu veya özel kabul kapsamında çekilmediğinin altı çizildi.

B.Ç. HAKKINDA YAKALAMA KARARI MEVCUT

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen ve kamuoyunda "fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında B.Ç. hakkında yakalama kararı bulunuyor. Yapılan çalışmalarda B.Ç.'nin yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, şüphelinin yakalanmasına yönelik adli sürecin devam ettiği belirtildi.