"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Tarakcı hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Tarakcı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADRESİNDE ARAMA YAPILACAK

Soruşturma kapsamında Ali Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

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