Haberler Yaşam Haberleri 'Bakan istifa edecek' paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 26.09.2026 00:54

"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı

Sosyal medya hesabından “Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek” şeklinde asılsız paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı verildi. Tarakcı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Nazrin MALİKOVA Nazrin MALİKOVA
Bakan istifa edecek paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
  • ABONE OL

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, X platformunda "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı hakkında soruşturma başlatıldı.

GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Tarakcı hakkında, "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Tarakcı, ekipler tarafından gözaltına alındı.

ADRESİNDE ARAMA YAPILACAK

Soruşturma kapsamında Ali Tarakcı'nın adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme gerçekleştirilmesi talimatı verildi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
"Bakan istifa edecek" paylaşımına soruşturma! Ali Tarakcı hakkında gözaltı kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA