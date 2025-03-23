Bakan Kacır, Muğla’da yeni projelerin açılışını yaptı

Tarımdan, kültür turizme, el sanatlarından su sporlarına, deniz taşımacılığından apiterapik ürünlere geniş yelpazede 10 yeni projenin açılışının yapıldığını belirten Bakan Kacır, Muğla'nın ekonomik kalkınmasına değer katacak projelerin, Muğlalılara ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Son 22 yılda; şehrimizin yatırımlarla buluşması adına düzenlediğimiz 1.460 teşvik belgesi ile 221 milyar liralık sabit yatırımın ve 49 binden fazla istihdamın önünün açıldığını belirten Kacır, Muğla'da sanayinin çarklarının hızla dönmesini sağlamak adına Milas OSB'nin altyapı yatırımları için 178 milyon lira finansman sağlandığını, Muğla'da 16 binden fazla KOBİ'mize 2 milyar lira destek verildiğini açıkladı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı eliyle kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın yürüttüğü 359 yerel kalkınma odaklı projeye 758 milyon lira kaynak aktarıldığını söyleyen Kacır "Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında dezavantajlı grupları ekonomik hayata kazandırmaya dönük 11 projeye 47,5 Milyon lira destek sağladık." dedi.

Vali Akbıyık, Muğla'nın kalkınmasına hizmet eden proje ve yatırımlardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bakan Kacır, Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliğine ve proje ortağı tüm kurum kuruluş ve STK'lara teşekkür etti.