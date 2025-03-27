Bakan Kemal Memişoğlu: Sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkesi haline geldik

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memiş, ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi. Ziyaret programı kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çorum-Ankara karayolu üzerine inşa edilen Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Kemal Memişoğlu, son 20 yılda yapılan sağlık yatırımlarıyla Türkiye'nin en iyi sağlık hizmeti sunan ülkelerden birisi haline geldiğini söyledi. Memişoğlu, "Hizmet etmek bizim için kutsal bir görev. Bütün sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunan ülkesi haline geldi. Sağlık çalışanlarının yanı sıra altyapı ve yatırımlarla kurulmuş bir sistemin sonucudur. Bunu biz pandemide de depremde de gördük" dedi.

Sağlık hizmetlerini eleştirenlere cevap veren Bakan Memişoğlu, "Bugün insanlar sağlık hizmetlerinin ne kadar iyi olduğunu tartışırken, maalesef bazıları dünyanın en iyi sağlık hizmeti sunan yerde 'nasıl kötülerim' diye çaba içerisinde oluyor. Bizler gece gündüz çalışıyoruz. Aşkla koşuyoruz, yorulmuyoruz.

Bugün 137 tane Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi var. 44 tane böyle Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi var. 2024 yılında 1 milyar kez insanlarımıza sağlık hizmeti sunduk. Bugün 18 tane şehir hastanesi var ve her türlü ameliyat ve altyapı yapılabilir, hizmet sunulabilir halde. İstanbul'da pandemiden sonra son beş senede 28 tane hastane açıldı. Sadece İstanbul'da. Bunların en küçüğü 300 yataklı.

Bazıları eleştiriyor da aynı İstanbul'da 1972'den 2008-2009'a kadar kaç tane 100 yatağın üstünde devlet veya SSK hastanesi açılmış? Bunları gençler bilmiyor da anlatmamız lazım. Hiç açılmamış, sıfır. En son SSK Göztepe Hastanesi açılmış" diye konuştu.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine de dikkat çeken Kemal Memişoğlu, "Biz Sağlık Bakanlığıyız, hasta bakanlığı değil" diyerek vatandaşlara çağrı yaptı.

Memişoğlu, konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Sadece tedavi tarafını değil, korunma ve bedenimize bakma konusunda da sağlık sistemimize yardım etmenizi istiyorum. Bugün temel sağlık dediğimiz aile hekimliğini güçlendirmeye çalışıyoruz. Aile hekimlerini toplumumuzun ilk gitmesi gereken yer olarak görüyoruz. Birkaç gün evvel Çalışma Bakanımız açıkladı, artık aile hekimleri birçok ilacı yazabilir hale geldi. Hastanelerden kendi hastası için randevu alabilir, aynı zaman kronik hastaları takip edebilir haldeler.

Biz ne yaparsak yapalım toplumun kendi bedenini ve koruyucu sağlık sistemine desteğini bekliyoruz. Bu nedir? Bugün Türkiye toplumunun 3'te 1'inden fazlası sigara kullanıyor. Bağımlı.

Çocuklarımızın birçoğu bilgisayar, telefon ve internet bağımlısı. Yeme alışkanlığını değiştirmemiş, aynı zamanda hızlı yemek yemeyi de öğrenmiş maalesef kilolu bir toplum olduk. Ülkemizde 4 kişiden 1 tanesi aşırı kilolu.

Spor alanlarıyla, altyapısıyla Türkiye çok büyük bir yol katetti. Ancak insanların bu alanları kullanması gerekir. Spor haftada bir gün veya ayda bir kere yapılacak bir hareket türü değil. Her an her gün yapılabilecek bir hareket türü. Sizden isteğimiz, sigara gibi, alkol gibi bağımlılıklardan uzak durmanız, bedeninize bakmanız, hareket etmeniz ve kontrollerinizi aile hekimleriyle yapmanız. Hastalanmadan sağlığınızı korumanız. Biz tabi ki hastalandığınız zaman hastanelerimiz burada her zaman hizmet vereceğiz. Ama dişlerinize bakarsanız buraya az gelirsiniz. Eğer egzersiz yapar, bağımlılıktan uzak durur ve kilonuzu da sabitlerseniz hastanelere az gidersiniz. Bunun için sizlerin hastalanmamasını istiyoruz. Bizim adımız Sağlık Bakanlığı, hastalık bakanlığı değil."

Birlik ve beraberlik mesajı da veren Memişoğlu, "Bizim birlikte hareket edip birlikte yürümemiz gerekiyor. Ayrıştırıcı taraflarımızı değil enerjimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bu milletin medeniyetlerin iyi taraflarında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler iyilik medeniyetiyiz. Hiçbir zaman sömürmedik, insanları yok etmedik, katletmedik. Onları esir haline getirmedik. Biz millet olarak hiçbir zaman sömürge veya kapital düzenin bir parçası olmadık. Bizi birbirimize düşürerek, birbirimizle kavga ettirerek enerjimizi harcatıp bundan faydalananları iyi bilmemiz lazım. Bizler bir araya geldiğimiz zaman, çalıştığımız zaman, ürettiğimiz zaman bu medeniyet dünyaya hükmetmiş, hükmettiği dünya da barış dünyası, iyilik dünyası gelmiş. Dünyaya baktığınız zaman binlerce can, binlerce çocuk, binlerce anne katlediliyor ve bunlardan çıkar elde edilmeye çalışılıyor. Biz bunu değiştirme iddiasındayız. Dünya beşten büyüktür cümlesi budur aslında. Onun için bir araya gelip daha çok çalışıp daha çok üretmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Açılışını yaptığı hastanenin ortak çalışmaya güzel bir örnek olduğunu dile getiren Memişoğlu, şunları söyledi: "Koruyan, geliştiren, üreten, sağlık modeliyle Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı'nı başlattık. Sadece hizmet sunmak artık yetmez, yeni bir şey söylememiz, yeni bilim, yeni teknoloji üretmemiz gerekir. Bunun için de üreten sağlık dediğimiz, bilimin, bilginin fikrin ürüne dönüştüğü, sadece pazar değil üreten bir modele dönüştürmemiz gerektiğini düşündüğümüz için elimizden geldiğince bunun başlangıcını yapıyoruz. Çorum da bu konuda, sanayi üretimi konusunda çok büyük tecrübesi var. Çorum'da da tıbbi teknoloji üretebilen, bilim üretebilen hale geleceğiz. Çorum, uyumuyla, belediyesiyle, üniversitesiyle, vekilleriyle bir bütün halinde geleceğe çok güvenli ve iyi bir şekilde gidiyor.

Bunun örneği de bu yatırım. Burasının arazisi Hitit Üniversitesinin arazisi. Binasını Sağlık Bakanlığı yapıp işletecek, çevresini, yollarını belediye yapıyor. Bu uyum esasın başarının gelmesinin müjdecisi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından hastanenin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine, Çorum Valisi Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av. Oğuzhan Kaya ve Av. Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, daire müdürleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, sivil toplum kuruluşların temsilcileri, siyasi parti yöneticileri, sağlık çalışanları ile davetliler katıldı.

Bakan Memişoğlu, buradaki programın ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenecek Vefa İftarı'na katılacak.