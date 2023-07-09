Haberler Yaşam Haberleri Bakan Koca rakam vererek açıkladı: Evde sağlık hizmeti aralıksız sürüyor
Giriş Tarihi: 9.7.2023 22:56 Son Güncelleme: 9.7.2023 22:56

Bakan Koca rakam vererek açıkladı: Evde sağlık hizmeti aralıksız sürüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü, evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hasta bulunduğunu bildirdi.

AA
Bakan Koca rakam vererek açıkladı: Evde sağlık hizmeti aralıksız sürüyor

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından, Trabzon'da yürütülen evde sağlık hizmetlerine ait görüntüleri paylaştı.

Evde sağlık hizmetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Fahrettin Koca, "Evde sağlık hizmeti alan 647 bini aşkın kayıtlı hastamız var. Takiplerini düzenli olarak yapıyor, ziyaretlerine gidiyor, tedavileri ile yakından ilgileniyoruz. Alınan hizmetten memnuniyet düzeyi yüksek. Tıpkı Trabzon'da olduğu gibi." ifadelerini kullandı.

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Bakan Koca rakam vererek açıkladı: Evde sağlık hizmeti aralıksız sürüyor
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