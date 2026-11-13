Bakan Kurum Çin Halk Cumhuriyeti Çevre Bakanı Runqiu ile görüştü

Görüşme kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanlığı arasında Çevre ve İklim Değişikliği Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Mutabakat zapt ile iklim değişikliği, hava, su ve toprak yönetimi, çölleşme ile toz ve kum fırtınaları, biyolojik çeşitlilik ve deniz çevresinin korunması, kimyasallar dahil döngüsel ekonomi ve çevresel izleme başlıklarında iş birliği sağlanacak.

"SOMUT ADIMLARLA BÜYÜTEREK GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ"

İkili görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan COP31 Başkanı Kurum, "Çin Halk Cumhuriyeti Ekoloji ve Çevre Bakanı Sayın Huang Runqiu ile COP31'de bir araya geldik. Görüşmemizde, 'Çevre ve İklim Değişikliği Alanlarında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nı imzalayarak Türkiye ile Çin arasındaki çevre ve iklim iş birliğinde yeni bir adım attık. Küresel iklim hedeflerine ulaşmak için ülkelerin bilgi, teknoloji ve tecrübelerini ortak bir zeminde buluşturması büyük önem taşıyor. Çin'in yenilenebilir enerji ve temiz teknolojiler alanındaki tecrübesinin küresel iklim hedeflerine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Antalya'da kurduğumuz güçlü ortaklıkları, somut adımlarla büyüterek daha temiz, daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacağız" ifadelerine yer verdi.