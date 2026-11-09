Bakan Kurum COP31 Yeşil Bölge’nin açılışını yaptı

COP31'in en önemli etkinlik alanlarından biri olan 582 bin metrekarelik Yeşil Bölge'nin açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum, Antalya Valisi Hulusi Şahin, bakan yardımcıları, Antalya milletvekilleri, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi katıldı.

"BİLGİ VE TECRÜBELERİMİZİ SERGİLEYECEĞİZ"

Açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'nin küresel iklim siyasetine yön verdiği kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirten COP31 Başkanı Murat Kurum, şunları söyledi: "Bugün açtığımız Yeşil Bölge'nin asıl gücü, burada kurulacak bağlarda olacak. Dünyanın çözüm bekleyen meseleleri karşısındaki bilgimizi, tecrübemizi ve imkânlarımızı bu alanda sergileyeceğiz."

GÜNLÜK 100 BİN ZİYARETÇİ HEDEFLENİYOR

Mavi Bölge'de konuşulanları Yeşil Bölge'de pratiğe dökmek istediklerini vurgulayan Bakan Kurum, şu bilgileri aktardı: "Programımızda 203 kurumun düzenleyeceği oturumlar yer alacak ve günlük yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Sanat, bilim, eğlence ve eğitim burada buluşacak. Temiz enerji, enerji depolama, yeni malzemeler ve dijital çözümler geliştiren girişimcileri yatırımcılarla burada bir araya getiriyoruz. Ayrıca bölgede bini aşkın sanat eseri ziyaretçilerle buluşacak."

"GENÇLERİMİZ İÇİN ALANLAR HAZIRLADIK"

Yeşil Bölge'de gençlere yönelik çok sayıda özel alanın bulunduğunu belirten Kurum, "Türkiye İklim Okulu'nu, Gençlik ve Çocuk Merkezi'ni, bilim ve uygulama alanlarını sizlerin merakını düşünerek hazırladık. Gelin, gezin, deneylere ve atölyelere katılın. Sizin fikirleriniz bugün aldığımız kararları çok daha güçlü kılacak" dedi. Kurum, Anadolu Lezzet Sokağı'nda ise Türkiye'nin 7 bölgesine özgü lezzetlerin tanıtılacağını kaydetti.

"COP31 DÜNYANIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BİRİ OLACAK"

COP31'in tüm dünyaya kapılarını açtığını belirten Antalya Valisi Hulusi Şahin ise, "İnşallah Antalya ve Türkiye bu organizasyona en güzel şekilde ev sahipliği yaparak dünyanın ulaşmakta olduğu iklim farkındalığı seviyesine katkı sağlayacak. Sayın Bakanımız ve ekibi aylardır insanüstü bir çalışma gösterdiler. İklim değişikliği konusunda COP31'in dünyanın dönüm noktalarından biri olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Yeşil Bölge'nin açılışı gerçekleştirildi. Kamu kurumları, özel sektör, akademi, STK'lar, gençler ve teknoloji girişimlerini buluşturan Yeşil Bölge bünyesinde; Türkiye Pavilyonu, Antalya Valiliği Pavilyonu, Antalya Evi, Bilim Merkezi, Dirençli Şehirler, Enerji ve Ulaşım, Kültür ve Medeniyet, COPArt ve Start-up Zone gibi pek çok özel alan yer alıyor.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yenilikçi projelerin, "COP31 Dünyanın Dönüm Noktalarından Biri Olacak" sürdürülebilir uygulamaların ve teknolojik çözümlerin tanıtılacağı alanda panel, söyleşi, atölye, sergi ve kültürel etkinlikler de düzenlenecek.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör