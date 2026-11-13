Bakan Kurum: Liderlerin sesi, Antalya’dan dünyaya yayılan güçlü bir çağrıya dönüştü

"DİYALOGLA GÜVEN OLUŞTURUYOR, UZLAŞIYLA ORTAK İRADEYİ BÜYÜTÜYORUZ"

Tüm bu veriler ışığında iklim değişikliğiyle mücadelede çözüm önerilerinin somut sonuçlara dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Kurum, "Bütün bu veriler bize bir başka gerçeği daha gösteriyor; ne yapılması gerektiğini biliyoruz, şimdi asıl mesele, bu bilgiyi hızla uygulamaya dönüştürecek kapasiteyi kurmaktır. Bir çiftçi için bu, suya ve verimli toprağa erişimdir. Bir şehir için dirençli altyapıdır. Bir genç için yeni bir iş alanıdır. Bir ülke içinse daha güçlü, daha güvenli ve daha sürdürülebilir bir kalkınma yoludur. COP31 Başkanlığımızın 'Diyalog, Uzlaşı, Aksiyon' yaklaşımı, bu anlayışın tezahürüdür. Diyalogla güven oluşturuyor, uzlaşıyla ortak iradeyi büyütüyor, aksiyonla bu iradeyi sahaya taşıyoruz" diye konuştu.

"GÜÇLÜ BİR UYGULAMA HATTI KURUYORUZ"

COP31 Başkanlığı'nın, taahhütlerin hayata geçirilmesi için dünyaya sunduğu İklim Köprüsü'nün önemine değinen Kurum, "Hep söylediğim bir şey var. COP31 Başkanı olarak başarımızın gerçek ölçüsünü, Antalya'da verdiğimiz sözlerin insanların hayatında bıraktığı izde görüyorum. İşte BRIDGE bu nedenle çok önemli. Bir ülkenin hedefini yatırım projesine, finansman ihtiyacını doğru kaynağa, kapasite ihtiyacını bilgi ve teknolojiye bağlayan güçlü bir uygulama hattı kuruyoruz. UNDP ile geliştirdiğimiz bu yapı, ülkelerin kendi kalkınma önceliklerinden hareket edecek ve uluslararası imkanları bu önceliklerle buluşturacak. New York'ta Etiyopya, Fiji, Endonezya, Pakistan ve Özbekistan ile başlattığımız yolculuğa bugün Şili, Meksika, Barbados, Zambiya ve Lübnan katılıyor. Böylece Antalya'dan Asya'ya, Afrika'ya, Pasifik'e ve Latin Amerika'ya uzanan yeni bir uygulama ağı büyüyor" dedi.