3 bin 800 metrekarelik Startup Zone'da, Türkiye'den ve dünyanın farklı ülkelerinden 207 firma bir araya geliyor. Alanda havadan içme suyu üreten cihazlardan karbon ayak izine göre ağaçlandırma yapan teknolojilere kadar birçok yenilikçi proje tanıtılıyor. Yeni fikirlerin ortaya çıktığı girişimlere özel ayrılan Startup Zone iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik teknolojiler geliştiren girişimcileri, yatırımcıları, akademisyenleri ve uluslararası kuruluşları bir araya getiriyor. Yatırımcılar, girişimciler ve büyük firmalar için katma değer sağlayacak iş birliklerinin oluşturulmasının hedeflendiği alanda podcast stüdyosu ve yatırımcı-girişimci görüşme ofisi bulunuyor. Girişimciler, COP31 boyunca gerçekleştirdikleri görüşmelerle yeni iş birlikleri ve yatırım fırsatları için temaslarda bulunurken, geliştirdikleri teknolojilerin farklı coğrafyalarda uygulanmasına yönelik hedeflerini de paylaşıyor.

14 TEMATİK PANEL VE 9 DEMO DAY OTURUMU DÜZENLENİYOR

Temiz enerji, enerji depolama, sürdürülebilir ulaşım, biyomalzeme, endüstriyel karbonsuzlaşma ve dijital iklim çözümleri gibi farklı alanlarda çalışmaların sergilendiği program kapsamında 14 tematik panel, 9 Demo Day oturumu ve 4 atölye düzenlenirken, seçilen 30 girişim de 4 özel sunum etkinliğinde uluslararası yatırımcılar ve iklim paydaşlarıyla buluşuyor.

"TÜRKİYE'DEKİ COP, EYLEM PLANLARI HAZIRLAMAMIZA YARDIMCI OLDU"

360 derece entegre atık yönetim sistemi uyguladıklarını belirten Ganalı girişimci Nana Kofi Tego, "Merkezimiz Gana'da bulunuyor ancak diğer Afrika ülkelerine de açıldık ve bu malzeme geri kazanım tesisi çözümünü tüm Afrika'ya yaymayı hedefliyoruz" dedi. COP toplantılarına dördüncü kez katıldığını aktaran Tego, bu yılki organizasyonda yatırımcılarla ve farklı ülkelerden potansiyel iş ortaklarıyla bir araya geldiklerin vurguladı: Burası bir Eylem COP'u olduğu için bize ortaklıklar kazandırdı. Artık harekete geçme zihniyetine sahip olmamızı sağladı. Böylece tüm görüşmelerimizde, müzakerelerimizde ve ortaklıklarımızda eylem noktaları ve eylem planları belirleyebildik. Başlangıçta her şey nabız yoklamak, konuşmak ve fikir üretmekten ibaretti; ancak Türkiye'de, Antalya'da düzenlenen ve Eylem COP'u niteliği taşıyan bu COP, önümüzdeki yıllar için eylem planları hazırlamamıza yardımcı oldu.

START-UP BÖLÜMÜ İLE İKLİM FİNANSI YAN YANA

COP31 Yeşil Bölge'de finans kuruluşlarının yer aldığı İklim Finansı bölümü ile yeni projelerin tanıtıldığı Startup bölümü yan yana konumlandırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Finansmanı ve Teşvikler Dairesi Başkanı Mürsel Akbulut, bu konumlandırmanın önemini şöyle anlattı: Bugün uygulamada olan bir teknoloji bundan 10 sene önce, belki 5 sene önce Startup'tı. Yeni Startup'lar demek, yeni inovatif çözümler demek. Bugün için bizim dikkate aldığımız, para aktardığımız, harcadığımız ve dönüşüm için katkı sunduğunu düşündüğümüzün çok daha iyisi var şu an belki içeride. Bunu buraya konumlandırmalarının arkasındaki gerekçe de bu. Yani hem onların motivasyonu hem görünür kılınması hem finansal kuruluşların oraya olan odağının artırılması.

ESKİ BATAKLIKLARI AĞAÇLANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR

Finlandiyalı girişimci Taavi Havre, ülkesindeki iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunduklarını belirterek, daha önce tarımsal kullanımda olan eski bataklıkları ağaçlandırmaya çalıştıklarını anlattı. COP31'in konuşmaktan eyleme geçiş anlayışını öne çıkardığını vurgulayan Havre, şunları söyledi: Temel hedefimiz alternatif seçeneklerin var olduğunu göstermek. Yeni proje geliştiricileri ve potansiyel müşterilerle tanışmanın yanı sıra küresel stratejinin nereye gittiğini ve bugün somut olarak neler yapabileceğimizi anlamak istedik. Türk proje geliştiricilerle çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bilgi paylaşımında bulunduk ve Finlandiya'nın iklim değişikliğiyle mücadeleye neler sunabileceğini anlatma fırsatı bulduk.

"ÖNEMLİ FIRSATLAR SUNUYOR"

Girişimci Tarık Küpçü, Startup Zone'da neler yaptıklarını anlattı ve COP31'in farklı ülkelerden paydaşlarla buluşmak açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı: Tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak temiz suya erişimin daha adil ve ekonomik yöntemlerle gerçekleştirilmesinin nasıl mümkün olduğunu gösterme fırsatı elde etmiş olduk. Farklı milletlerden insanlara teknolojimizi anlatma fırsatı bulduk. Bu anlamda çok değerli iş birlikleri geliştirebileceğimize inanıyoruz. Güzel toplantı davetleri aldık. Umarım COP31 sonunda bunları gerçekleştirme fırsatı da elde ederiz.

GİRİŞİMCİLERLE YATIRIMCILAR BİR ARAYA GELİYOR

Denizcilik sektörüne yönelik dijital çözümler geliştiren girişimci Sude Ölçer, gemilerin operasyonel verimliliğini artırmaya ve çevresel etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalarını anlatarak, "Debimetre üretimi, bunun yanında bir software yazılım üretimimiz var. Bunların tamamını Türkiye'de kendi ekibimizle geliştirdik ve denizcilikte sürdürülebilir çözümlere katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yakıt tüketiminin doğru verilerle ölçülmesini ve bununla birlikte emisyonların azaltılmasına katkı sağlamasını hedefliyoruz. COP31 kapsamında yatırımcılarla görüşmelerimiz ve bir yatırımcı sunumumuz oldu. Geri dönüşler gelmeye devam ediyor. COP süresince görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Su ve atık su arıtma teknolojileri geliştiren girişimci Ergin Erol, "Atık sularının arıtılması ve geri kazanılması, onun dışında enerji tasarrufu, su ve karbon ayak izi azaltma konusunda ürünlerimiz var. Her gün milyonlarca ton atık suyun yeniden kullanılmasını sağlıyoruz" dedi.